1821م إتفاق التريبات الأمنية الأول في السودان !

1821م إتفاق التريبات الأمنية الأول !

أول إتفاق ترتيبات عسكرية هو الذي تم في 1821م بين الشايقية بقيادة الملك شاوس وإسماعيل باشا وتم بعد معارك ضد الجيش التركومصري إنفردت بها قبيلة الشايقية وقدمت مئات الشهداء وعقدوا الصلح بشروط الإنضمام للجيش مع احتفاظهم بخيولهم وشكلوا قوة منفصلة داخل جيش الحكمدارية بقيادة ضباط منهم وعرفوا بالسناجق ومفردها سنجق أو سنجك.

كتائب السناجك ظلت داخل جيوش حكمدارية السودان منفصلة ومستقلة عن كتائب السود (السودانيين).

وخلال المهدية 1881م – 1899م ظلت عسكريتاريا الشايقية محافظة على ولائها للدولة التركومصرية والتي دخل جيشها بإسم الخلافة العثمانية.

ومع اعتناق غالبيتهم للطريقة الختمية فقد شكلوا خطا موازيا مستقلا داخل إطار الوطنية السودانية التي بدأت في التبلور تدريجيا بدءا من العقد الثالث في القرن العشرين.

أسبقية وأصالة السناجق في المنظومة الأمنية والعسكرية السودانية خارج إطار التخوين لأنهم بالأساس لم يؤمنوا بالمهدية لا عقيدة ولا دولة وهو وجود نالوه عن جدارة واستحقاق.

#كمال_حامد 👓