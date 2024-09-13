الفراولة .. نموذج ذكاء اصطناعي جديد لقضاء المزيد من الوقت في “التفكير” قبل الرد على استفسارات المستخدم

شركة “أوبن إيه آي” تطلق نموذجاً جديداً لـ الذكاء الاصطناعي يُعرف داخلياً باسم “ الفراولة ” (Strawberry) والذي يمكنه أداء بعض المهام المنطقية الشبيهة بما يقوم به الإنسان، في سعيها للحفاظ على تصدرها لسوق مزدحمة بالمنافسين

النموذج الجديد، المسمى بـ”o1″، مُصمَّم “لقضاء المزيد من الوقت في التفكير” قبل الرد على استفسارات المستخدم