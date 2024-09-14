تغريم كويتية أكثر من 4 آلاف دولار بسبب “إيموجي مسيء” لزوجها

قضت محكمة كويتية، بتغريم مواطنة بدفع أكثر من 4 آلاف دولار أميركي بسبب رسالة “واتساب” أرسلتها إلى شريك حياتها.

وذكرت صحيفة “المجلس” المحلية، أن محكمة الجنح المفوضة، قضت بتغريم زوجة “مواطنة” بدفع 1300 دينار كويتي، عقب إدانتها بسب زوجها واستخدام إيموجي (ملصق) غير لائق، خلال محادثة على تطبيق “واتساب”.

وتباينت ردود الأفعال بشأن هذه الواقعة التي أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أبدت إحداهن اعتراضها على تقديم الزوج لتلك الشكاوى قائلة “رياييل (رجال) آخر زمن”.

وقالت أخرى بما معناه “تقدم بشكوى ضد زوجته، مع ذلك يتهمون النساء بأنهن من يسعين وراء الخلافات واللجوء إلى المحاكم والقضاء”.

في المقابل، قال مدون كويتي بطريقة ساخرة إن الزوج شخص “يفهم”، مضيفا أن الأخير “لجأ إلى القضاء على غرار ما تفعل بعض الزوجات”.

ووفقا لموقع شركة المحاماة الكويتية “انعقاد”، فإن عقوبة السب على تطبيق “واتساب” ومنصات المحادثة، هي السجن لمدة سنتين على الأكثر مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 5000 دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

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