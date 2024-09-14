بركة ساكن: تحية لنضال أهل الفاشر ابو زكريا أداب العاصي

ابناء وبنات الفاشر يقاومون من أجل البقاء، يدافعون عن الأرض والعرض ورائحة التراب والمستقبل، من أجل الإنسان، والدفاع عن النفس.

ويقاتل الجنجويد ومن يدعمهم من أجل النهب والسرقة واغتصاب النساء ولعق دم الابرياء.

والفاشر ليست هي القلعة الأخيرة، التي بسقوطها سيسقط السودان كله في يد القتلة والنهابين واللصوص وملوك الشفشفة، ولكنها احد تلك القلاع التي من بينها، الرغبة في الحياة، وهي لن تسقط.

بركة ساكن