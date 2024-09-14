مقاتلي السلامات بالمليشيا المتمردة يكشفون تهميش أسرة “آل دقلو و الماهرية” و تفضيلهم للقادة الميدانيين من صفوة الماهريه ويطالبون القائد “حسن الترابي” بقيادة التمرد ضد “الماهرية”.



ما يدعم صحة اتهاماتهم لآل دقلو في تميز القادة : إعلام المليشيا والحاضنة السياسية للتمرد أمس اهتموا اهتمام مبالغ فيه بخبر هلاك المجرم عبدالرحمن شطة، عويلهم ملأ الاسافير.

لكن عندما هلك القائد الميداني وزعيم السلامات في معارك حطاب لم يهتم به أحد حسب مقاتلي السلامات استخسروا التعزية المكتوبة فيه مما أثار غضب أبناء السلامات داخل المليشيا وأيضا ذكروا ملابسة مقتل أحد قادتهم الميدانيين في معارك ام درمان عندما هلك استخسروا نقله باسعاف أو تاتشر تم نقله بدفار تلاجه

هذا أمر عادي لأنها مليشيا عنصرية تريد السيطرة على السودان ليصبح حاكورة خاصة بعيال دقلو.