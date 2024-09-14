#تكية_النعيم_ود_حمد

تلقيت مئات الرسائل من أهلي في الجزيرة، تشكو من الحصار الخانق، والغلاء الساحق، ومن العوز وقلة الحيلة، تقلصت الوجبات من ثلاث إلى إثنين إلى واحدة في اليوم، تلقى حق الدقيق ما تلقى حق اللحم، تلقى السكر ما تلقى الشاي، تلقى الطماطم ما تلقى الزيت، وأحياناً حتى الملح بيكون معدوم، ولو اتوفرت كلها ما بتلقى الكاش، الناس أغلبهم مزارعين وعمال يومية فقراء، لا قادرين يطلعوا ولا قادرين يقعدوا، هكذا هو الحال، و”زي الحال دا يوم لا كان لا حصل”، أذكر أنني قبل هذه الحرب عندما كنت أزور أهلي في الجزيرة أتناول وجبة الفطور في بيت والغداء في بيت ثاني، وشاي المغربية في بيت ثالث، عشرات الدواوين مفتوحة، بدون حيشان، زحمة ضيوف جميلة، لأيام وليالي، مافي ولا واحد بيسألهم جيتو من وين ومسافرين متين؟

لكن قدرهم أن تدور رحى الحرب في قراهم وبيوتهم، وتلك الاويضة البارد زيرها، وتضيّق عليهم، ما بين نازح وأسير وصابر ومستجير، الجزيرة عبارة عن سجن كبير، طال انتظارهم، ولا نعرف ماذا نفعل لهم، يطاردني منذ أيام قول المتنبي ” ماتَ الكِرامُ وَأَنتَ حَيٌّ تُرزَقُ”، وعوض أن ألعن الظلام قررت أن أضيء شمعة، وأستلهم سيرة جدنا ” النعيم ود حمد”، وأطلق تكية باسمه، تجهز الطعام في أماكن محددة، وتوزعه على الناس في بيوتهم، دون صفوف، تحفظ لهم كرامتهم، ونعيد عبرها فتح الدوواين القديمة المغلقة، او التي هجرها أهلها وضيوفها، ومن بينها ديوان ” النعيم ود حمد” ومطمورته الكبيرة في عز أيام الضيق، عندما وصفه الشاعر بابا ود البشاقرة بصوت الراحل خلف الله حمد ” وكت العيش بقى بالقُبضْ ديوان النعيم ولا بنسد”، وسوف أبدأ بنفسي للتبرع لهذه التكية، وأشرف عليها بالتنسيق مع فريق ميداني، في عدد من القرى بمحلية الكاملين في البدء، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهى صدقة للمرضى ولأرواح أهلنا الذين رحلوا، ونريد أن ندخل بها الجنة، بإذن الله الواحد الأحد، الكريم الرحيم.

عزمي عبد الرازق