خيارات شعبنا هي خياراتنا

شعبنا صاحب الفاتورة الأعلى في حرب تحالف (المليشيا/قحت ـ تقدم/الإمارات) المدعوم بقوى الشر الإقليمية و الدولية ضد الدولة السودانية حدد خياراته التي لن يقبل بغيرها :

١/ فقد اختار الوقوف بكل ما يملك من قوة و إرادة خلف قواته المسلحة و القوات النظامية المساندة و القوات المشتركة و المقاومة الشعبية و قوات الإحتياط من المجاهدين و المستنفرين في معركة الكرامة دفاعاً عن النفس و الأرض و العرض و المال !!

٢/ إخنار المواجهة حتى هزيمة مشروع التحالف المشئوم و سحق المليشيا و المرتزقة الغزاة في كافة محاور و جبهات القتال على إمتداد الوطن و تحقيق الإنتصار و لا شيئ غير الإنتصار أو الإستسلام !!

٣/ إختار ألا تفاوض أو حوار مع المليشيا و جناحها السياسي (قحت/تقدم) و جميع الخونة و لا عودة لأوضاع ما قبل 15 أبريل 2023 !!

٤/ إختار ألا مشاركة في أي منبر تفاوضي جديد مهما كانت الجهة المنظمة أو الداعية له إلا بعد التنفيذ الكامل لإتفاق منبر جدة الذي وقعت عليه المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية بحضور و شهود الوسطاء !!

٥/ إختار ألا مشاركة في أي منبر أو مبادرة إقليمية أو دولية تدعى لها دولة الإمارات الراعي الرئيسي و الداعم للمليشيا بالسلاح و العتاد و المرتزقة بأي صفة من الصفات !!

على القوى السياسية الوطنية بكافة فصائلها و مكوناتها و على جميع النخب أن يختاروا إما الوقوف مع خيارات الشعب السوداني أو فليبحثوا لهم عن وطن بديل !!

#مع_خيارات_شعبنا

سوار