عمرو أديب: الناس في مصر بترفع القضايا على بعض زي صباح الخي

علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب.

وقال أديب، خلال برنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إن قانون الإجراءات الجنائية يمس جميع المصريين؛ الفلاحين ورجال الأعمال والعمال وفئات المجتمع كافة.

وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية يعد «عمدة» القوانين، متابعًا: «عايزين قانون محترم لأن هذا القانون دستور مصغر».

وأوضح: «إحنا أكتر شعب بيدخل القسم لأمور متنوعة؛ رايح تعمل محضر، تعمل توكيل، وفي مصر الناس بترفع القضايا على بعض زي صباح الخير».

وأكمل «أديب»: «انتظرنا عشرات السنوات نتعامل بقانون الإجراءات الجنائية القديم، نريد قانون متوافق عليه الأطراف»، مشددًا على أهمية قانون الإجراءات الجنائية لجميع فئات المجتمع.

ولفت إلى أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الجلسة بمجلس النواب شهر أكتوبر المقبل.

المصري اليوم