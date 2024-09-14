مرتضى منصور يكشف حقيقة تصالح أحمد فتوح مع أسرة «أمين الشرطة»

كشف المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، حقيقة ما يتعلق بتصالح اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، مع أسرة “أمين الشرطة” الذي لقي حتفه بعد أن صدمته سيارة اللاعب أثناء عودته من الساحل الشمالي. وأوضح منصور في تصريحاته عقب حضوره عزاء المدرب الراحل إيهاب جلال مساء الجمعة، أنه لم يتم التوصل لأي تصالح حتى الآن بين أسرة الضحية وأحمد فتوح.

يُذكر أن المحكمة قررت تأجيل محاكمة فتوح إلى جلسة 16 سبتمبر الجاري، مع استمرار حبسه. وكانت النيابة العامة قد أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش.

المصري اليوم