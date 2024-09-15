الفاشر حقيقة لن تهزمها إشاعة!!

في محاولة لصرف الأنظار عن الإنتصارات الكبيرة التى تحققت للجيش والقوات المشتركة في الفاشر يومي الخميس والجمعة الجاريين نشطت غرف إشاعات المليشيا و ظهيرها السياسي (قحت) في إطلاق إشاعة عن سيطرتها على مواقع عسكرية مهمة في المدينة (لواء)و روجت الى أن إسقاط الفرقة مسألة وقت!!

للأسف سرت الإشاعة ما بين المشفقين والشامتين سريانا سريعا بينما ظلت الحقيقة تقيلة -ثابتة على الأرض لتتبدد الإشاعة من بعد وبذات السرعة انطلقت بها!!

الفاشر الآن بخير والشباب لم ينهوا بعد إجلاء جثث الجنجويد ولا حصر كل اسلحتهم و عرباتهم التى تركوها وولوا هاربين ومحاولة العودة عبر الإشاعة الكاذبة الغرض منها (١) تغطية زخم الإنتصار الكبير للجيش والقوات المشتركة والذي تحقق على الأرض كحقيقة ثابتة و(٢) رفع روح جنودهم المنهارة بمحاولة كسر عقدة الفاشر ولو كذبا لضمان إستمرار الحشد إليها من باقي الولايات ومن خارج البلاد!!

ما يمكن قراءته من مجريات أحداث الفاشر والهجوم عليها الذي جاوز ١٣٥ حالة -احيانا يكون هناك أكثر من هجوم في اليوم الواحد – ما يمكن قراءته بوضوح أنه في حال استطاعت المليشيا التسلل إلى أي موقع مدني أو حتى عسكري في المدينة فهذا لا يعني سواء أنها دخلت أرض القتل بقدميها!!

بقلم بكري المدنى