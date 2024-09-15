يارب الفاشر احفظ الفاشر من غزو الجنجويد الاوباش . ولنسأل نفسنا لماذا اختارت الحركات المسلحة الوقوف مع الجيش الذي ظلت تحاربه لسنوات ضد استعمار الجنجويد الذي كان يده الهمجية الباطشة منذ ٢٠٠٣؟

أن المعركة الآن بين وجود دولة السودان أو قيام دولة الجنجويد الهمجية على انقاض السودان

Amal Habani