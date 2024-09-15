ليس هناك شخص له زكريات وأمنيات وأحبة على ظهر أرض السودان مبسوط باللجوء والنزوح

ليس هناك شخص عاقل له إنتماء وولاء لهذه الأرض العظيمة يتمنى إشتعال حرب أو إستمراراها ليس هناك شخص له زكريات وأمنيات وأحبة على ظهر أرض السودان أو تحت ترابها مبسوط باللجوء والنزوح..

لكن أعتقد جازمة ان هذه الحرب واحدة من أعظم الأقدار الله ( نعم أعظم أقدار الله) التي أصابتنا وقد أسقطت الأقنعه وحددت المواقف وكشفت المستور لتخلصنا من الجرثومة التي سكنت حشا السودان مليشيا ال دقلو وذراعها السياسي قحت تقدم ،وحنبنيهو على نضافة بإذن المولى..

#ام_وضاح