تدشين التطعيم بلقاح الحمى الصفراء ولقاح الشلل العضلي بالخرطوم

دشنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم صباح السبت بمقر القمسيون الطبي بمركز الحارة 75 الصحي، التطعيم بلقاح الحمى الصفراء ولقاح شلل الأطفال العضلي ضمن منظمومة التطعيم الروتيني الدولي وذلك بمشاركة الدكتور محمد ابراهيم عبد الرحمن رئيس لجنة الطوارئ الصحية ود/ سهيل عبد القادر مدير الادارة العامة للطب العلاجي و د/ عصام الدين حسن مدير ادارة المعامل وبنوك الدم و د/ سناء جمال مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية .

ومن جانبه عبر د/ محمد ابراهيم عن إشادته بالمجهودات التي ظلت تقوم بها إدارة القمسيون الطبي وادارة الرعاية الصحية الاولية في تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المنشودة.

وطمأن المواطنيين بأن اللقاحات آمنة ومجربة. من جانبها أعلنت د/ سناء مدير إدارة الرعاية الصحية الاولية بالولايةخلو ولاية الخرطوم من شلل الأطفال .

وأكدت أن اللقاحات تم إدخالها ضمن منظومة التطعيم الروتيني الدولي مشيرة إلى وجود التطعيم بثلاث مراكز وهي مركز الحارة 35 والحارة ال 79 والعامرية .