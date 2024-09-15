مارش السلطان علي دينار آخر سلاطين مملكه دارفور

فاطمة بنت النبي

نور أبوكي

زي القمر

مابنخفي

والشقي

ما بنسعد

الحسين جدو النبي

والنبي

طالب الذكر



□□ مارش السلطان على دينار آخر سلاطين مملكه دارفور.

□ يعتبر من الادبيات الخالدة للقوات المسلحة السودانية.

□ كتبت الكلمات بالفاشر عام١٩١٦

ووضع النوته الموسيقية (المارش)ملازم حسن التوم

وضابط صف (امباشي )محمد عبدالله ادريس

وضابط صف (امباشي)محمد مبروك عيسي.

عصمت محمود أحمد