رأي ومقالات
مارش السلطان علي دينار آخر سلاطين مملكه دارفور
فاطمة بنت النبي
نور أبوكي
زي القمر
مابنخفي
والشقي
ما بنسعد
الحسين جدو النبي
والنبي
طالب الذكر
□□ مارش السلطان على دينار آخر سلاطين مملكه دارفور.
□ يعتبر من الادبيات الخالدة للقوات المسلحة السودانية.
□ كتبت الكلمات بالفاشر عام١٩١٦
ووضع النوته الموسيقية (المارش)ملازم حسن التوم
وضابط صف (امباشي )محمد عبدالله ادريس
وضابط صف (امباشي)محمد مبروك عيسي.
عصمت محمود أحمد
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