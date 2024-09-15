قحت تعترف بموالاتها ومحبتها للدعم السريع.

اعترف في تسجيل صوتي ( جاني في الواتس مرفق مع البوست) منسوب للشريف الحمداني قال فيها :

– ان الدعم السريع حبيبهم طالما انه ينادي حتى ولو كذبا بالاتي :

١- المدنية

٢- الحكم الديمقراطي

٣- محاربة الكيزان

بالله شوف الزول البسيط ده!؟

يعني زول ابسط من الامبيا!!



اولا : اي حكم مدني تدعمه مليشيا قتلت واغتصبت وانتهكت وباعت المدنيات في سوق نخاسة !!

انت عبيط وله بتستعبط !!؟

ثانيا: اي حكم دمقراطي راجيه من مليشيا تكوينها تخطى التكوين الجغرافي و الاثني والقبلي والعشائري حتى تخطى البطون وأصبح تكوبن اسري عائلي!

مليشيا قائدها ( حميدتي ) ونائبه ( عبد الرحيم ) ومسؤول ماليتها البصرف عليك ( القوني ) اخوان، كيف لها أن تدعم ديمقراطية !!

تاااني ، انت عبيط وله بتستعبط !!؟

ثالثا : محاربة الكيزان ، اي محاربة!؟ وهي المليشيا التي انشئها الكيزان ، والأن ناطقها الرسمي كوز معتق ( الباشا طبيق) كانت فديوهاته تدعم الكيزان لحدي قبل الحرب بأيام، ولسانها الناطق بقال والربيع !!؟

تاااااني ، انت عبيط وله بتستعبط!!؟

قلت يا بسيط انك لن تستطيع أن تغالط الناس في اقوالهم او ان تنكرها عليهم..

اذن ..

ماذا عن أفعالهم!!؟

ماذا عن أفعال هذه المليشيا ، هل لا تراها ام تنكرها ام تقرها!!؟

واظنك تقرها واقصد أفعالهم( القتل، النهب، السبي ، الاغتصاب ، التنكيل ، التهجير والبيع ) طالما انها تتماشى مع تحقيق ما ترنوا اليه .

عموما فلتعلم .

نحن لا تريد من قحاتي ان يحارب المليشيا وطبعا بالتاكيد لا نريدهم ان يقيفوا معنا ، خليهم واقفين في محلهم مع المليشيا، فنحن نعلم انهم سيئون (المليشيا) لكنهم افضل منكم ، فأنتم مجرد عملاء قوادين وانا أعني الكلمة تماما .

واهلنا قالوا :

ارجع سفيه ولا ترجى باطل.

فأنتم ليس فيكم رجاء

وليد محمدالمبارك احمد

