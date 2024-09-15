🔴 قحت تعترف بموالاتها ومحبتها للدعم السريع
قحت تعترف بموالاتها ومحبتها للدعم السريع.
اعترف في تسجيل صوتي ( جاني في الواتس مرفق مع البوست) منسوب للشريف الحمداني قال فيها :
– ان الدعم السريع حبيبهم طالما انه ينادي حتى ولو كذبا بالاتي :
١- المدنية
٢- الحكم الديمقراطي
٣- محاربة الكيزان
بالله شوف الزول البسيط ده!؟
يعني زول ابسط من الامبيا!!
اولا : اي حكم مدني تدعمه مليشيا قتلت واغتصبت وانتهكت وباعت المدنيات في سوق نخاسة !!
انت عبيط وله بتستعبط !!؟
ثانيا: اي حكم دمقراطي راجيه من مليشيا تكوينها تخطى التكوين الجغرافي و الاثني والقبلي والعشائري حتى تخطى البطون وأصبح تكوبن اسري عائلي!
مليشيا قائدها ( حميدتي ) ونائبه ( عبد الرحيم ) ومسؤول ماليتها البصرف عليك ( القوني ) اخوان، كيف لها أن تدعم ديمقراطية !!
تاااني ، انت عبيط وله بتستعبط !!؟
ثالثا : محاربة الكيزان ، اي محاربة!؟ وهي المليشيا التي انشئها الكيزان ، والأن ناطقها الرسمي كوز معتق ( الباشا طبيق) كانت فديوهاته تدعم الكيزان لحدي قبل الحرب بأيام، ولسانها الناطق بقال والربيع !!؟
تاااااني ، انت عبيط وله بتستعبط!!؟
قلت يا بسيط انك لن تستطيع أن تغالط الناس في اقوالهم او ان تنكرها عليهم..
اذن ..
ماذا عن أفعالهم!!؟
ماذا عن أفعال هذه المليشيا ، هل لا تراها ام تنكرها ام تقرها!!؟
واظنك تقرها واقصد أفعالهم( القتل، النهب، السبي ، الاغتصاب ، التنكيل ، التهجير والبيع ) طالما انها تتماشى مع تحقيق ما ترنوا اليه .
عموما فلتعلم .
نحن لا تريد من قحاتي ان يحارب المليشيا وطبعا بالتاكيد لا نريدهم ان يقيفوا معنا ، خليهم واقفين في محلهم مع المليشيا، فنحن نعلم انهم سيئون (المليشيا) لكنهم افضل منكم ، فأنتم مجرد عملاء قوادين وانا أعني الكلمة تماما .
واهلنا قالوا :
ارجع سفيه ولا ترجى باطل.
فأنتم ليس فيكم رجاء
وليد محمدالمبارك احمد
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