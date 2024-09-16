سقوط عصابة متخصصة في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية

تمكنت مباحث الأحوال المدنية بجمهورية مصر من القبض على تشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية أن التشكيل العصابي مكون من 6 أفراد، بينهم 5 لهم سوابق جنائية، ويقيمون في محافظتي القليوبية والقاهرة. قام المتهمون بتزوير المحررات الرسمية باستخدام طرق مبتكرة.

وقد استغل العصابة البيانات الشخصية لعملائهم لتزوير تقارير طبية تشير إلى عدم لياقتهم الصحية، مما يمكنهم من إنهاء خدماتهم الوظيفية قبل الوصول إلى سن التقاعد والحصول على مستحقات مالية غير مستحقة.

بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط أفراد العصابة وبحوزتهم مستندات مزورة وأصول وصور ضوئية للمحررات الرسمية، بالإضافة إلى 5 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي، وأجهزة وأدوات التزوير.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشروق نيوز