اليسار الحمدوكي قضى على أخضر ويابس الوطن

بناء الوطن

قضى اليسار الحمدوكي على أخضر ويابس الوطن. وزاد كيل بعير بإشعاله لحرب ضروس أوصلت البلد لأسفل سافلين كما نتابع. هذا الأمر فرض نفسه على الغيورين والحادبين من أبناء الوطن. بحثا عن طرق خلاص من ظلمات اليسار المتعددة. شمر الشعب عن ساعد الجد. وتخندق مع جيشه في خندق الوطنية.

وبهذا تمكن الوطن من تجاوز كل المتاريس: الداخلية والإقليمية والدولية في شهور معددوة. وبذا خطى الخطوة الأولى في معركة بناء الوطن. اليوم البرهان لأمريكا مترأسا وفد السودان مقدما لخطاب السودان أمام العالم (الاعتراف بالرئاسة). انتصار الدبلوماسية السودانية (تجاوز البند السابع). غناء نسور الجو مع العطبراوي “كل أجزائه لنا هدف” (التمهيد للكنس).

عليه يمكننا الجزم بأن كل المحاور تمكن السودان من كسبها. وهو الآن في آخرها (العسكري). إذ بدا في عملية إخراج المرتزقة بالقوة بعد أن راوغوا في عملية الخروج بالتي هي (جدة). وخلاصة الأمر ما بين عمليتي: الخروج والإخراج نؤكد للجميع بأننا قد وضعنا أول (مداميك) البناء في السودان الجديد الذي نراه في مرآة التفاؤل رأي العين.

الجمعة ٢٠٢٤/٩/١٣

نشر المقال… يعني رفع القبعات للبرهان الذي حقق شعار ذلك الرجل التعيس الخائن (سنعبر وننتصر).



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي (٠١٢١٠٨٠٠٩٩***٠٩٠٦٥٧٠٤٧٠)