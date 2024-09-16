بيل جيتس يتوقع جائحة عالمية خلال ربع قرن

حذّر بيل جيتس، رجل الأعمال الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، من احتمال وقوع جائحة عالمية خلال السنوات الـ25 المقبلة، بشرط تجنب اندلاع حرب كبرى. وفي مقابلة مع برنامج “Make It” على شبكة CNBC، أشار جيتس إلى أن “الاضطرابات الكبيرة” التي يشهدها العالم اليوم قد تؤدي إلى حرب شاملة، وإن لم تحدث، فمن المرجح أن نشهد جائحة أخرى في تلك الفترة.

بعد ملاحظته لضعف الاستعداد لوباء كوفيد-19، انضم جيتس إلى مجموعة من العلماء الذين يشعرون بالقلق من كيفية استجابة العالم لحالة طوارئ صحية عالمية أخرى. وفي عام 2022، أصدر جيتس كتابًا بعنوان “كيفية منع الجائحة القادمة”، حيث استعرض فيه أوجه القصور في الاستعداد للتصدي للأوبئة، مشيراً إلى أهمية تحسين تقنيات الحجر الصحي وزيادة الاستثمار في أبحاث اللقاحات.

وأضاف جيتس أن الولايات المتحدة، التي كانت متوقعًا أن تقود الجهود العالمية، أخفقت في تحقيق هذه التوقعات. وأشارت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن لقاحات كوفيد-19 كانت الأسرع تطورًا في التاريخ، حيث تم الانتقال من تحديد العامل الممرض إلى إنتاج اللقاح خلال أقل من 12 شهرًا.

ومع ذلك، فإن العلاجات والتدابير الوقائية – فضلاً عن زيادة المناعة الطبيعية جاءت بعد معاناة أسرة المستشفيات الممتلئة، ونقص أجهزة التنفس الصناعي، وخسارة الملايين في أنحاء العالم.

صحيفة الخليج