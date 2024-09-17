متلازمة الهاتف المحمول سبب أمراض العظام

حذّر استشاري بارز في جراحة العظام بجامعة القاهرة من مخاطر الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية يعد سببًا رئيسيًا لظهور العديد من أمراض العظام التي يعاني منها الكثيرون في السنوات الأخيرة.

وذكر د. بهاء مقلد، استشاري جراحة العظام بجامعة القاهرة، أن الاستخدام المفرط للهواتف وانتشار ألعاب الفيديو بين الأطفال أسهم في ظهور ما يسمى بـ”متلازمة الهاتف المحمول”، التي ترتبط بمشاكل العظام المتزايدة. وأوضح أن خطورة هذه المتلازمة تزداد مع استمرار الاعتماد على الهواتف الذكية في إدارة الأنشطة اليومية، خصوصًا بين الشباب، مما يستدعي ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لحمايتهم من آثارها الضارة.

وقال مقلد: إن متلازمة الهاتف المحمول، عبارة عن مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية، التي تظهر نتيجة الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، خاصة بين الأطفال والمراهقين، وتشمل هذه الأعراض آلام الرقبة والكتف إلى جانب مشاكل النوم، والإصابة بإجهاد العين.

صحيفة الخليج