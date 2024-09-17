«الداخلية المصرية»: دورة تدريبية للضباط حول معايير نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء

اختتمت أكاديمية الشرطة فعاليات دورة تدريبية متميزة حول «قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل». نظمت الدورة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيها عدد من الضباط والضابطات العاملين في المؤسسات الإصلاحية ومسؤولو التدريب في الوزارة.

هدفت الدورة إلى تدريب الكوادر الأمنية على القواعد الدولية لمعاملة النزلاء، بما يتوافق مع القوانين المصرية، لضمان تحقيق أعلى معايير الأداء في مراكز الإصلاح والتأهيل. تضمنت الدورة عدة محاور رئيسية، من بينها: الإطار القانوني لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء، معايير إنشاء مراكز التأهيل وفق المواصفات الدولية، إلى جانب إرشادات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الحوادث والأزمات داخل المراكز.

كما شملت الدورة كيفية تلبية الاحتياجات الطبية للنزلاء والفئات الخاصة، مثل ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية، بالإضافة إلى دور النيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي ختام الدورة، قدم مسؤولو مكتب الأمم المتحدة الشكر لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على دعمهم المستمر للبرامج التدريبية، مؤكدين أهمية هذا التعاون في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل بما ينسجم مع المعايير الدولية.

المصري اليوم