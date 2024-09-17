جرائم وحوادث
بسبب «كيس زبالة».. مقتل شاب على يد عاطل وإصابة شقيقه شرق الإسكندرية
لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه طعنًا على يد عاطل تربص بهما بسبب مشاجرة بينهم في منطقة فلمنج شرق الإسكندرية، فيما توصلت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب كيس قمامة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة وبحوزته الأداة المستخدم في الحادث.
المصري اليوم
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