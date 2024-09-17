أحسنت دكتور جبريل

بالأمس تابعت حواراً مميزاً لا تنقصه الصراحة و الشجاعة أجرته (الجزيرة مباشر) مع رئيس حركة العدل و المساواة وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم (عرَّى) فيه حكام أبوظبي و وصفهم بالقتلة لأنهم يرسلون السلاح و العتاد إلى مليشيا آل دقلو المتمردة المجرمة الإرهابية بتواطؤ مفضوح من الإدارة الأمريكية التي تعلم أن السلاح الذي تشتريه الإمارات منها هو الذي تقتل به المليشيا الشعب السوداني !!

و كان دكتور جبريل أكثر وضوحاً و جرأة عندما أكد إستعداد الحكومة التفاوض المباشر مع الإمارات (كفيل المليشيا و ذراعها السياسي) و صاحبة المشروع الذي قامت الحرب من أجله شريطة أن تعترف بمشاركتها في الحرب ضد السودان و شعبه !!

الدكتور أكد كذلك ما هو مؤكد بأن المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية هي من أشعلت الحرب و أطلقت رصاصتها الأولى و ليست (الحركة الإسلامية) كما تدعي هي و ذراعها السياسي (قحت/تقدم) !!

كذلك أكد الدكتور بأن الحرب ستنتهي بانتصار الشعب السوداني على المليشيا و الإمارات !!

و كانت. هذه أقوى رسالة يضعها في بريد حكام أبوظبي و داعميهم الإقليميين و الدوليين الذين يجب عليهم أن يعرفوا مدى صلابة و جسارة جيشنا و شعبنا الذي أفشل مخططهم و سفَّه أحلامهم منذ الساعات الأولى في الخامس عشر من أبريل الماضي 2023 !!

التحية لدكتور جبريل الذي جاء خطابه واضحاً و صريحاً و معبراً عن الغالبية الغالبة من الشعب و نتمنى أن يحذو قادتنا السياسيين حذوه لأن القادة يجب أن يتحدثوا بلسان شعبهم و يتركوا الدبلوماسية للدبلوماسيين !!

#الإمارات_تقتل_شعبنا

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

17 سبتمبر 2024