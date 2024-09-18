الداخلية القطرية: المكيف أحد الأسباب الشائعة للحرائق المنزلية و3 نصائح للوقاية

جددت وزارة الداخلية القطرية التأكيد على أهمية التقيد بإرشادات الأمان اللازمة للوقاية من الحرائق المنزلية التي تتسبب فيها المكيفات.

ونبّهت عبر حسابها بمنصة “إكس” اليوم الثلاثاء أن المكيف أحد الأسباب الشائعة للحرائق المنزلية، وأن السلامة من حوادث حرائق المكيفات تتطلب التقيد بإرشادات الأمان اللازمة ومنها:

1- أن تكون الوحدة الداخلية والخارجية للمكيف غير مغطاة أو مسدودة.

2- وجود تهوية مناسبة حول الوحدة الداخلية والخارجية.

3- تركيب قاطع كهربائي.

الشرق القطرية