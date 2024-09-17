متى تم قطع الانتقال الديموقراطي ؟

القحاتة يروجون لفرية أن الانتقال الديموقراطي تم قطعه بانقلاب 25 أكتوبر 2021م.

الحقيقة أنه تم قطع الإنتقال الديموقراطي في 2019م بتوقيع الوثيقة الدستورية بين العسكريين وقوى إعلان الحرية والتغيير وهي تحالف تكون على عجل من مدنيين غير منتخبين.

ولذلك فإن تسمية تلك الوثيقة بالدستورية هي أول الأكاذيب لأنها في حقيقة الأمر شرعنت لحكم مدني مزيف.

ذلك التحالف أنتج نظاما مدنيا مزيفا وهذا المنتج هو مايتكئ عليه المبعوث الأمريكي وأضرابه ويطلقون عليه استهبالا الحكم المدني وكل المناورات الدبلوماسية واللفلفة والدوران من خلال حرب أبريل 2023م هي من أجل نفخ الروح في في ذلك الجنين المشوه.

سرعان ما إنهمكت مجموعة المدنيين التي حكمت بموجب الوثيقة اللادستورية في ممارسات خارج اختصاصات الحكم الانتقالي ، وبدأت الأخطاء تتراكم ظلمات بعضها فوق بعض إلى أن وصلنا إلى حالنا اليوم 2024م.

#كمال_حامد 👓