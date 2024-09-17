الطيران الجديد في السودان -الذراع الطويلة!!

أمس الأول كانت طائرات غريبة تجوب سماء عطبرة في تشكيلات كثيرة!!

فيما عدا المروحيات العسكرية وطائرة نقل جرحى العمليات لم ترى مدينة الحديد والنار هذا النوع من الطائرات من قبل !!

ذهبت ببعض الناس الظنون اما المؤمنين بقدر الجاية من السماء فلقد اتخذوا على الأرض لهذه القدر قدرتهم ومرحبتين بالشر محل ما بتق !!

بعدها عرف الجميع أنها طائرات جديدة تابعة للجيش السوداني كانت تخوض معركة افتراضية في سماء مدينة عطبرة!!

الطائرات الجديدة قادت بالفعل معارك حقيقية في نيالا وفي الخرطوم وكردفان واجزاء من الجزيرة وحققت ولا تزال نتائج باهرة

كنت قد سألت المهندس ابوبكر محمود القيادي بحركة العدل والمساواة وأحد القادة الميدانيين لعملية الذراع الطويلة التى دخلت بموجبها الحركة إلى أم درمان – كنت قد سألته عن اختياره بعدها توقيع اتفاق مع الحكومة فقال لي :-الحكومة تحصلت على طائرات حديثة و اختلت المعادلة !!

أغلب الخسائر في الأرواح والممتلكات في صفوف مليشيا الدعم السريع خلال الحرب الجارية بفعل الطيران الحربي

إن كان ما وقع حتى الآن من قتل في صفوف المليشيا بفعل الطيران فكيف يكون الحال عند الاضافات الجديدة والحديثة ؟!

إن كان لآل دقلو عقل او اكتراث بأرواح من يحاربون في صفوفهم من قيادات وأفراد لاتخذوا الآن القرار الذي يحفظ حياتهم وذلك بوقف حربهم على الشعب السوداني

آل دقلو ليس لهم عقل ولا اكتراث لحياة الآخرين و العشم يبقى في أن تتخذ قيادات وأفراد المليشيا معا القرار الصحيح قبل فوات الأوان والعشم الكبير ايضا في القيادات الأهلية للمجتمعات المحلية حتى تلك التى باعت نفسها الرخيصة بالغالي للدعم السريع العشم الكبير في أن توقف هذه القيادات مجتمعة -سواقة-آل دقلو لأولادهم نحو التهلكة!!

بقلم بكري المدنى

