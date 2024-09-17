هذه المحنة التي يعيشها شعبنا أظهرت معادن الرجال وأبانت مواقفهم التاريخية المشهودة أفعالاً وأقوالاً..

من هؤلاء السيد جبريل أبراهيم أحد رموز معركة الكرامة الذي تجلى شموخه أمس على شاشة الجزيرة وهو يضع الإمارات بكل مالها وذهبها وغرورها في كورنر الخزي والعار ويؤكد للعالم أنها المحرك الأول لكل لما يحدث في السودان ويدها التي تحرك خيوط اللعب ملطخة بدماء أبناءها وهي التي تحمل ريموت كنترول مرتزقة مليشيا ال دقلو..

وجبريل بحديثه الشجاع أكد للعالم أن السودان بجيشه وشعبه يعلم عدوه الحقيقي وهو قادر على الدفاع عن أرضه وشرفه وسيادة أراضيه..

لله درك (جبريل)وحديثك تنزل على أهل السودان (وحياً)بالنصر وإيماناً بالقضية..

#ام_وضاح