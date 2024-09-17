ما الذي قاله جبريل امس؟!

*لطالما عمد مذيع الجزيرة احمد طه الى التعريض بضيوفه السودانيين لأغراض الإثارة لكن دكتور جبريل وضع حدا لأجندة احمد طه!!*

*خرج جبريل في حوار الجزيرة أمس لكل سؤال بالثوب الذي يستحقه وكان -قدره!!*

*كان جبريل رجل دولة ومسؤولية وهو يقول نحن مع المفاوضات ولم لا؟! لكننا نطلب مفاوضة الإمارات مباشرة !!*

*قال جبريل السياسي-نفاوض الإمارات ـ مباشرةـ لنعرف لماذا تقتل السودانيين /كش ملك!!*

*جبريل الأصل -ثائر- قال إذا أصرت الامارات على إنفاق أموالها في دعم المليشيا فسوف ننتصر على المليشيا وعلى الإمارات معا !!*

*جبريل الثائر قال ايضا إن أمريكا تدعم المليشيا من خلال سلاحها الذي يذهب للإمارات -حتى متى ندفن رؤوسنا في الرمال؟!*

*جبريل الثائر قال كذلك اقبل أي تكليف ولو كلفت بحمل السلاح لذهبت الميدان ونحن ممن يعرفون جبريل نقول إنه يقبل!!*

*يقبل لأننا كنا ممن يسهرون حتى منتصف ليل ذلك اليوم بالخرطوم لنثنيه عن قبول تكليف محرقة المالية ولكنه استجاب لتكليف القائد -انتهى-*!!

*جبريل الثائر بعد إتفاق جوبا وقبل أن يستمتع بالسلام وقبل تشكيل الحكومة وعند انفجار جبهة الفشقة أعاد لبس الكدمول ولحق بالجيش في الشرق ووضع كامل إمكانيات حركة العدل والمساواة في موضع التحرير!*



*بقلم بكري المدنى*