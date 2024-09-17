الفشل الذريع الذي رافق الدعم السريع يحمل رسالة كونية واضحه بأن الله لاينصر الخائنين

الدعم الفني واللوجستي والسياسي الذي قُدٍم للدعم السريع لو مُنٍح نصفه للجيش السوداني لقاد أفريقيا أمامه ( أرررر أرررر ) !!

الفشل الذريع الذي رافق الدعم السريع يحمل رساله كونية واضحه بأن الله لاينصر الخائنين وأن ما بُني على باطل فهو باطل !!

ستظل هذه المعركة وشاح 🎀 بارز على صدر الشعب السوداني وجيشه وعنوان واضح لكل من سولت له نفسه المساس بهذا الوطن !!

علينا أن ننظر للأمور بعمق وذلك بحساب الخسائر التي تعرضت لها قوات الدعم السريع وأذرُعٍها السياسيه !!

كل شيء يتحدث ويقول بأن هذه المليشيا إلى زوال إلى المذبله إلى فناءٍ طال الزمان أو قصُر لأنها أنهت نفسها بنفسها حينما إعتدت ع المواطنين ومؤسساتهم الخدميه والصحيه والتعليميه فأضرت به وبأملاكه!!

النصر له علامات وما أكثرها الآن فقط علينا أن نتفحص المشهد جيداً …

#معركة_الكرامه

تبيان توفيق

