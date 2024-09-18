فتوح يعرض 10 ملايين جنيه على أسرة الضحية للتنازل

أفاد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج “+90″، بأن آخر اتصال جرى بين المقربين من أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأسرة الضحية كان قبل أسبوعين.

وأشار هشام خلال برنامجه على قناة النهار إلى أنه تم تقديم عرض بقيمة 10 ملايين جنيه لأسرة الضحية مقابل التنازل عن القضية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، مع وجود نية لمحاولات أخرى لحل المسألة.

وأضاف أمير هشام: “فتوح مستاء من تعامل إدارة الزمالك في أزمته، واللاعب لن يخوض السوبر الأفريقي وقد يتواجد مع البعثة كنوع من تغيير الأجواء، خاصةً أنه يعيش حالة نفسية سيئة”.

بوابة روز اليوسف