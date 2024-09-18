إخلاء سبيل سائقي قطاري حادث تصادم بالزقازيق

قررت الجهات المختصة بالتحقيق في حادث تصادم قطارين بمنطقة الجمباز في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل سائقي القطارين.

كما أمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل مخدرات للسائقين وخمسة من العاملين ببلوك المراقبة في موقع الحادث، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، فيما تم حبس عامل التحويلة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الحادث، الذي أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 48 آخرين، إلى تلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية بلاغًا حول وقوع تصادم بين قطارين على شريط السكة الحديد بالقرب من شارع الحمام في مدينة الزقازيق.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، مدعومة وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف مباشرة إلى مكان الحادث، وجري نقل الجثث والوفيات إلى مستشفيات الزقازيق الجامعي والأحرار التعليمي وأحد المستشفيات الخاصة بناء على رغبة ذويهم.

بوابة روز اليوسف