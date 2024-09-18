القبض على المتهم بسرقة فيللا نجل شقيق المطرب عمرو دياب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على فرد أمن إداري متهم بسرقة فيلا نجل شقيق الفنان عمرو دياب في منطقة بدر بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بشأن بلاغ من نجل شقيق عمرو دياب يفيد بسرقة فيلته في أحد الكمبوندات الشهيرة.

على الفور، توجهت قوات قسم شرطة بدر إلى مكان الحادث، وتبين سرقة خاتم ألماس، جنيه ذهب، ومبلغ 250 دولارًا من الفيلا.

تم تحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بوابة روز اليوسف