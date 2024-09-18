إحالة المطرب سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم سعد الصغير إلى محكمة الجنايات وهو قيد الحبس، بتهمة حيازة جوهرَي الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي، وذلك في ظروف غير مصرح بها قانوناً.

وكانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها بناءً على شهادة ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، الذين أكدوا أن جهاز الأشعة كشف أثناء فحص حقائب المتهم عن وجود سجائر إلكترونية تحتوي على سائل مخدر. وبناءً على ذلك تم ضبط المتهم. وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحتوي على سائل مخدر من مادة الحشيش، كما أظهر تحليل العينة المأخوذة من المتهم وجود الحشيش والترامادول في دمه.

هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

بوابة روز اليوسف