شرطة رأس الخيمة تضبط 39 مركبة شاركت في مسيرة غير مرخصة – صورة

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، عن ضبط وحجز 39 مركبة شاركت في مسيرة غير مرخصة انطلقت من منطقة ميناء العرب وصولاً إلى أحد جبال الإمارة السياحية، وذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة في الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، يفيد بتنظيم مجموعة من المركبات لمسيرة دون الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة من الجهات المختصة.

بناءً على البلاغ، قامت الشرطة بتتبع المركبات ورصدها، حيث نجحت في ضبط 39 مركبة شاركت في المسيرة، في حين قام سائقو مركبتين باستعراضات خطيرة، مما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. الإجراءات القانونية اللازمة اتُخذت بحق جميع المخالفين.

وشددت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على أنها ستقف بالمرصاد لكل من يخالف الأنظمة والقوانين المرورية المعمول بها وسيتم توقيع العقوبات المغلظة عليهم حفاظا على أرواحهم وأرواح وسلامة غيرهم من مستخدمي الطرق ، داعيا جمهور السائقين إلى الالتزام الكامل بالقوانين وعدم ارتكاب مثل هذه السلوكيات الخارجة عن القانون التي تعرضهم للخطر وللعقوبات وما يترتب عليها من خطوات يتم اتخاذها بحق المخالفين منهم .

صحيفة الإمارات اليوم