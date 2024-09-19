الأموال العامة: ضبط 1064 قضية اختلاس وتهريب

نجحت وزارة الداخلية المصرية من خلال حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية في تعزيز السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الجريمة، فضلاً عن مكافحة الأنشطة الإجرامية وكشف عدد من القضايا الهامة.

أسفرت جهود الوزارة خلال ثلاثة أيام عن ضبط 1064 قضية في مجالات مكافحة جرائم (النقد والتهريب، الاختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيالات المصرفية، الكسب غير المشروع، التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة).

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه حملات أمنية مكثفة لضبط جميع صور الخروج على القانون.

بوابة الأهرام