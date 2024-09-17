رأي ومقالات
ما قدمه “سافنا” وما قدمه “حريكة” ضد آل دقلو فاق ما قدمه الفقيد “البيشي”
عندما اشاهد تطبيل الدعامة وتمجيدهم لمصادري سابقاً.. “السافنا” و “حريكة” ابتسم ابتسامة ثعلب ..
ان كان هؤلاء من تبقى وتعتمد عليهم الميلشيات… فهي في الأنفاس الأخيرة بلا شك.
ولولا أخلاقياتنا في حفظ خصوصية ما يدور بيني وبين المصادر، لعرف الشعب السوداني أن ما قدمه “سافنا” وما قدمه “حريكة” ضد آل دقلو في السنوات الماضية فاق ما قدمه لنا الفقيد “البيشي”.
البعشوم
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