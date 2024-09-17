مفوضية اللاجئين: التستر على الجريمة..

علقت مفوضية اللاجئين على هذا الفيديو والذي يوضح استغلال مليشيا الدعم السريع للمساعدات الإنسانية فى أعمال عسكرية وعدم وصول المساعدات لمستحقيها وجاء فى بيانها:

“.. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول، أنها علمت بالصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تظهر إساءة استخدام الأغطية المشمعة التي تحمل شعار المفوضية في السودان من قبل جهات عسكرية)..

و أضافت المفوضية في بيانها :

“لا يمكننا التحقق من صحة هذا المحتوى”!

،وقالت المفوضية ( انها تعرضت لعدة حالات سرقة ونهب لمواد الإغاثة في مواقع مختلفة في السودان)

واكتفت مفوضية شؤون اللاجئين بالتعبير عن قلقها ..

وهنا لابد من الإشارة إلى عدة نقاط:

– قالت المفوضية (جهة عسكرية) ، دون تحديد تلك الجهة وهى تعرف انها مليشيا الدعم السريع.. ولم تشأ أن تشير لذلك..

– قالت إن مخازنها سرقت وهي تعرف أن مليشيا الدعم السريع هو من سرق مخازنها جهارا نهارا..

– قالت إنها لم تتحقق ، وهذه مسوؤليتها ، معرفة لمن تم تسليم مساعداتها الانسانية..

ومع كل ذلك اكتفت بالتعبير عن القلق وليس الادانة أو الدعوة للتحقيق..

من الواضح أن منظمات الأمم المتحدة لديها اختلال فى رؤيتها وطرق عملها ولابد من مراجعة ذلك ولذلك نأمل أن تستدعي الخارجية السودانية القائمين على أمر هذه المفوضية وتقديم احتجاج قوي..

ابراهيم الصديق على