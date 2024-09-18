البيجر Pager وحرب البيجرات …

البيجر جهاز الكتروني صغير مثل علبة الكبريت ويمثل بدايات تقنية الاتصالات الجوالة الرخيصة في بداية التسعينات.

وكان دوره ينحصر في إطلاق صوت بيب متقطع وفي شاشته يظهر رقم المتصل ومعناها أن صاحب الرقم يطلب منك الاتصال عليه فتتصل عليه من أقرب هاتف وليس من البيجر.

ثم ظهرت جوالات الجيل الأول نوكيا وموتورولا صوت ونصوص فبدأ البيجر في الإختفاء ولكن لأن الأجهزة القديمة صعبة التتبع فلهذا يبدو أن بعض التنظيمات لا تزال تستخدمه في شبكات اتصالاتها.

أن ينفجر ما يقارب الألف بيجر في نفس اللحظة بزعم أنه إختراق سيبراني فهذه عصية على الفهم لأن البيجر لا يعمل بالانترنت ولكنه يعمل من خلال شبكات اللاسلكي العادية ، وأكبر الظن أنها كانت أجهزة ملغومة بشحنات متفجرة صغيرة.

هذا والله أعلم.

#كمال_,حامد 👓