على أهل ابو دليق الاستنفار داخل الجيش لحماية أعراضهم وأموالهم واوراحهم

ابو دليق تستقبل الجيش بالتهليل والتكبير والذبائح

بعد هذا الاستقبال ستتربص

المليشيا بأهلها، نتمنى من الجيش تأمينها وعدم الانسحاب منها وكذلك على أهل ابو دليق الاستنفار مباشرة داخل الجيش لحماية أعراضهم وأموالهم واوراحهم ولا يستمعوا ل رأي المرجفين والمندسين الذين لا يريدون رؤية المقاومة الشعبية.

#السودان

#حرب_السودان

Basher Yagoub