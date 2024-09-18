بعد عام ونصفه من جريمة حميدتي التاريخية يسأل عبدالرحيم دقلو أين أخي؟!

ويسأل كيكل والخوف يملأه كيف أغتيل البيشي وقرن شطه؟!

وعثمان عمليات تزداد هواجسه بمصير علي يعقوب وبقية المرتزقة تلهث أنفاسهم عند أزيز الطائرات..

ويسأل الناس بشغف وترقب من أين سيأتي الإعصار العاصف لقوات ياسر العطا هل من نواحي بحري أم أنها جهة أم در..

و ديويلة الشر محتارة تسأل بعد كل الذي أنفقته من أين لهؤلاء المتفردون جيشاً وشعباً هذه القوة وهذه الصلابة..

ويسأل الغبش المغبونون عن ساعة الصفر لجحافل الفرسان من البراؤون المتأهبون لقفل ملف الجزيرة والإجابات جميعها تكشف عنها الأيام القادمات بإذن المولى..



#ام_وضاح