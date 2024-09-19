إلى والي الخرطوم ..

بعد التحيه والتٍجلى

البناء بعد عودة الأبناء..

✍️ تبيان توفيق الماحي

بدءً أُجدد شكر وتقديري لشخصكم الكريم وأُكرٍرُ إمتناني الشخصي وإستحسان العامة بما تقومون به من عملٍ دؤوب طيلة هذه الفترة العصيبه التي مرت بها ولاية الخرطوم ومازالت قائمه !!

إن أقلامنا تستحي من خًدش ما تقوم به من عمل لعٍلمنا التام بأنك قد أتممت ناصية الصدق والعمل والتفاني والثبات حينما جًفت العروق وصًعُب المروق ورًقت الأعيُن بعدما عاث غُثاء المليشيا ماعاثوا من المفاسٍد ،، إنك قد كتبت إسمك على الوجدان الشعبوي لعامة سُكان العاصمه وجدران منازلهم الخاويه لأنك ناصفتهم الحال وأجبرت المحابر أن تكتُب بإسمك أروع المقال عن جمال الوالي الذي حًمل هًم الهائميين والقائمين وأًبى أن يكون بعيداً عنهم رقم العناء .. وعلى ذلك فأنت مشكورُ مأجورُ من عند الله بخيرُ منها …

لقد تابعنا

أخبار الورشه التي أُقيمت اليوم بولاية البحر الأحمر (بورتسودان ) والتي إهتمت بالبناءٍ والتعمير لولاية الخرطوم وهي مطلوبه ومرقوبه ومستحبه ولكن وضعيتها مقلوب في الوقت الراهن لأن رٍهان الشعب عليكم آنياً لايحمل جًند التعمير والبناء إنما رٍهانهم عليكم بأن تستعيدوا الخرطوم المسلوبه وتطردوا بقايا مليشيا الجنجويد من منازل الناس المنكوبه وأن تُعبٍدوا الطريق للعوده وأن تعملوا على إعلاء شأن العمليات العسكريه وإنهاء العناء الذي أرهق سكان الخرطوم ثم الإتجاه للبناء والتعمير !!

إعلم يا سيادة الوالي بأن مواطني الخرطوم هُم أحوج للعوده إلى منازلهم وبيوتهم وأهليهم وإن كانت خًرٍبه خاوية من الوسائد أو مستويه على ظهير الأرض إن مواطنيك الآن يتمنون أن يروا منازلهم وأن ينزلوا عليها فساعدوهم بإزالة من طغى وبغى وإستولى عليها .. ساعدوهم بالعوده .. إن تركتموهم عليها دون بناء فسواعدهم على شوقٍ بأن تبني وتُعيد ما دمرته أيادي المليشيا الفاجرة ..

لاتنصرف عن الطريق أيها الوالي الصًدوق لا تترك الخرطوم قيد أنمُله حتى تمتلئ بأبنائها ولاتُفكر في بناءها إلى بعد عودة بنٍيها ..

ليس ببورتسودان ماهو مفيد من يُريد أن يتشارك معك الفكرة في بناء الخرطوم وتعميرها عليه أن يأتيك إليها أقٍم وإستوي وسُوس أمرها من داخلها ولا تتركها بُرهةً

إننا لا نُعارض ماتطرحه من رؤى وأفكار وورشُ ومجالس ولكننا نخاف من أن نفتقد الوالي أحمد حمزة مابين هًمس بورتسودان ولًمز المائم ومريضي الولائم الذين ملأوا قصر السلطان فيتسلطوا علي جوهرة كرري وأمدرمان والخرطوم فنغدوا سائلين أين الوالي وأين ذهب ومتى يعود !!

أعد البناء بعد عودة الأبناء أيها الأب ….

تحياتي وامتنانني…