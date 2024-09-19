هذا الناشط المتواضع (توم بريلو) منزعج بشكل شخصي من فشل دعوته للمفاوضات في جنيف، وتصريحاته بعد جنيف عدائية جدا ضد الجيش السوداني، لقد تحطمت آماله في إضافة سطرين لقصة نجاح حول إطفاء حريق في السودان.

توهم هذا الغبي الليبرالي وبحس استشراقي أنه قادر على حل مشكلة السودان. فقال له التاريخ: fuck you. أصبح توم الغبي المسكين جيد التغذية غاضبا حاملا معه تصريحات عدائية. يظن توم أنه في مثل مستوى المستشرق الألماني الأممي (فولكر بيرتس) معبود قحت المقدس وقتئذ.

نحن وإن كان ذلك المستشرق عدونا الذي هزمناه إلا أننا تربينا على الإنصاف لذلك نقول: كان رجلا ذكيا وأكاديميا بارعا. أما هذا ال توم بريلو فهو ناشط غبي، وموظف يسعى لرضاء مرؤوسيه. والخلاصة هي يا توم:

إذهب لوظيفة أخري أيها الأحمق.

هشام عثمان الشواني