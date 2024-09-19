* قحت تتخذ في خطابها من المؤتمر الوطني ذريعة لخلق عدو وهمي وذلك من أجل تقويض مؤسسات الدولة والقوات المسلحة.



* بالنسبة لنا حقبة المؤتمر الوطني عرفت فسادا وكثير من الأخطاء التي صنعت دواع للتغيير،

كما أن فترة قحت عرفت فسادا وتواطؤ كبير مع الأجنبي وتهديد للأمن القومي ووجود الدولة.

المطلوب أن نميز بين يصنع الوهم ليبرر سياسيا موقف مليشيا الدعم السريع وقد وضع يده في يدها ووقع معها اتفاق سياسي، وبين من ينظر للأمور بموضوعية لكنه منحاز للوطن وبقاء الدولة والشعب السوداني وهذا موقف الكثير من الوطنيين من مختلف الآيدلوجيات.

هشام عثمان الشواني