رأي ومقالات
المشروع الدولي واضح ومكشوف لتقسيم السودان
□□ المشروع الدولي واضح ومكشوف:
□ تسويه سياسيه هشة، بعدها حرب، وبعدها تفاوض متواصل لسنوات يكبل الطرفين.
□ وبعدها يكون التقسيم أمر واقع
النماذج كالاتي:
○ اليمن؛ المبادره الخليجيه ثم حرب ثم تفاوض متواصل ثم تقسيم.
○ ليبيا؛ اتفاق الصخيرات، حرب ثم تفاوض مستمر ثم تقسيم.
□ ونحن ماشين في السكة؛ اتفاق كورنثيا ثم حرب ثم تفاوض طويل.
أ.هاني عبد الرحمن
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