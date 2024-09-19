المشروع الدولي واضح ومكشوف لتقسيم السودان

□□ المشروع الدولي واضح ومكشوف:

□ تسويه سياسيه هشة، بعدها حرب، وبعدها تفاوض متواصل لسنوات يكبل الطرفين.

□ وبعدها يكون التقسيم أمر واقع

النماذج كالاتي:

○ اليمن؛ المبادره الخليجيه ثم حرب ثم تفاوض متواصل ثم تقسيم.

○ ليبيا؛ اتفاق الصخيرات، حرب ثم تفاوض مستمر ثم تقسيم.

□ ونحن ماشين في السكة؛ اتفاق كورنثيا ثم حرب ثم تفاوض طويل.

أ.هاني عبد الرحمن