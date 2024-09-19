الطاهر ابراهيم والى الجزيرة في الساعة ٢٣

*حيا الله والى الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير الذي يغشى الارتكازات المتقدمة -يتفقد الجند ويخرج مع المتحركات معلنا تقدمه المعارك*

*الطاهر ابراهيم كان قد كلف بولاية الجزيرة في الساعة الثالثة والعشرين وقد اكتملت عوامل سقوط الولاية تماما نتيجة أخطاء كارثية وأسباب أخرى مجهولة*

*أخطاء الساعات ال٢٣سوف تطرح للعلاج والعقاب معا والأسباب المجهولة سوف تصبح معلومة للرأي العام*

*انتقل الخير الى مدينة المناقل القريبة من خط النار ليدير منها الأراضي المستقلة ويشرف على تحرير الأراضي المحتلة*

*المؤشرات على الأرض الآن تبشر بإنتصارات كبيرة قادمة والقوات المسلحة تمتد كنصل سكين حاد الى خاصرة المليشيا*

*إن تحرير الجزيرة يعني امتلاك الوسط وهذا يعني الفصل الكامل بين أطراف المليشيا في الخرطوم وسنار وغرب السودان مما يسهل في الأثناء او من بعد ضرب هذه الأطراف مجتمعة أو متفرقة*

*التحية للسيد الطاهر الخير الوالى الذي يجتهد في ظل الظروف القائمة أن يقدم الخدمات الممكنة لشعبه وان يقود اللجنة الأمنية بالجزيرة لتحقيق الحلم الكبير بطرد المليشيا من على أرضها وتحت سمائها وغدا تبتسم مدنى*

بقلم بكري المدنى