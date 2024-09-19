حرب السودان اكبر عملية شروع لانفاذ مشروع استيطاني واحتلالي شهده القرن الواحد وعشرين

لو في مساحة تعبير قالوا لي فيها عبر عن رأيك و اوصف حرب السودان بقول انها كانت اكبر عملية شروع لانفاذ مشروع استيطاني واحتلالي شهده القرن الواحد وعشرين

يهدف لتوطين كل عربان الشتات والهائمين علي وجههم من صحراء لصحراء ومن حدود الي حدود بشكل سافر وحقير ولاجل هزيمة هذا المشروع

ساتحالف مع اي مكون سوداني وطني عنده استعداد يعمل علي صون كرامة انسان السودان وحفظ ارضه وعرضه وسيادته براؤون.. فلول… لجان مقاومة ديسمبريون حزبيون مستقلون مدنيون عسكريون … المهم قلبهم علي السودان واهل السودان وبس✋

Haitham Abbas