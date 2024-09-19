موقف مصر واضح حتى من قبل الحرب في السودان، بأنها لا تعترف بأي مليشيا في أي دولة

تكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها سياسة ثابتة وواضحة في السودان، لا تتغير ولن تتغير.

وحدة السودان واستقراره وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على مؤسساته وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية ثوابت لن تحيد عنها مصر.

ليس غريبا على مصر أن يطالب وزير خارجيتها بعدم وضع الجيش السوداني في نفس مستوى الأطراف الأخرى، فموقف مصر واضح في هذا الأمر حتى من قبل الحرب في السودان، بأنها لا تعترف بأي مليشيا في أي دولة، لأنها تعي جيدا مدى خطورة ذلك، وحتى لو انزعج البعض من حديث مصري عن تسوية سياسية في السودان، فتأكدوا تماما أن هذه التسوية ليس معناها دعم سريع في المعادلة السودانية من جديد، قد تكون تسوية لوقف نزيف الدم، لكنها بالتأكيد مع جيش سوداني واحد موحد.

واذا كان هناك بعض يرى أن مصر لديها مصالح في السودان، نعم مصر لديها مصالح في السودان، وهي وحدته وأمنه واستقراره وسلامته، هو أمن قومي مصري، فاطمئنوا ولا تتشككوا في أي دور مصري في السودان.

Sabah Mousa