تجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي 45 يومًا بتهمة النصب على المواطنين

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شبين الكوم بتجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي وأفراد أسرتها لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية في قضية الاحتيال التي يواجهون فيها اتهامات بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية في المنوفية قد ألقت القبض على الغزولي بعد توجيه اتهامات لها وتحرير عشرات المحاضر بخصوص عمليات نصب بملايين الجنيهات من عملاء كانوا يتعاملون معها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما تم القبض على متهم جديد في نفس القضية، والذي تلقى تحويلًا مالياً بقيمة 60 مليون جنيه بواسطتها.

وخلال التحقيقات، أوضحت سلمى الغزولي أنها بدأت تجارتها الإلكترونية عبر نظام «جيفت كارد»، حيث يشتري العميل منتجًا ويحصل على جزء من المبلغ المدفوع مرة أخرى، مع استفادته من المنتج لنفسه أو لتسويقه. وتطورت نشاطات الغزولي، خريجة كلية الصيدلة والمقيمة في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى تشغيل واستثمار أموال الآخرين مقابل أرباح كبيرة. كانت تدفع أرباحاً شهرية تصل إلى ألفي جنيه على كل 20 ألف جنيه مستثمرة، مما أدى إلى إقناع العملاء لأقاربهم بالاستثمار معها نتيجة لسهولة الربح.