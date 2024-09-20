بالأسود والكمامة.. وصول أحمد ياسر المحمدي لمحاكمته بتهمة التعدي على قطرية – صورة

وصل أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، المتهم بالتعدي على فتاة في دولة قطر إلى محكمة جنايات القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث ظهر يرتدي الأسود وكمامة على وجهه.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين اليوم الخميس، محاكمة أحمد ياسر المحمدي، في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.

في وقت سابق، كانت النيابة العامة قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

المصري اليوم