🔴 بدأ العد التنازلي لنهاية الحرب في السودان ونهاية المليشيا معا

ما قام به سلاح الطيران في الفترة الماضية ليس استنزاف المليشيا وحسب، وإنما- هو الأهم- وضع حد أخير ونهائي لمشروع المليشيا وقطع أي أمل في تمددها عسكريا بعد الآن ليبدأ العد التنازلي لنهاية الحرب ونهاية المليشيا معا.

لكي تسطيع المليشيا تحقيق أي تقدم جديد أو حتى المحافظة على انتشارها وما تبقى لديها من قوة فيجب عليها أن تجد حلا للطيران. فإن لم تجد وهو المتوقع، فهذه نهايتها. لأنها ببساطة ستواجه صعوبة في التقدم، وصعوبة حتى في المحافظة على قوتها البشرية والمادية أمام ضربات الطيران.

كل ذلك ونحن لم نتكلم عن الاستعدادات العسكرية الأخرى للجيش من ناحية التسليح والتدريب وتجهيز قوات من المشاة في عدة محاور للانقضاض على المليشيا المستنزفة أصلا.

لقد أثبتت الأيام أن الرهان على الحرب ضد المواطن وخلق أوضاع إنسانية سيئة والحرب النفسية لضرب الروح المعنوية للشعب والجيش هو رهان فاشل تماما. كل ما قامت به المليشيا من ممارسات على الأرض والدعاية الحربية التي صاحبت ذلك حتى وقت قريب، كله ذهب أدارج الرياح وبقيت الجرائم تلاحقها، وبقيت إرادة الجيش الصلبة وبقي تصميمه على سحق المليشيا، وبقي الشعب السوداني خلف جيشه ينتظر بثقة لحظة الانتصار الكبير.

حليم غباس

