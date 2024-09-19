• رويداً رويداً عادت الحياة برغم الأحزان إلي عدد من القُري والفُرقان بولاية الجزيرة..

• الناس هنا متمسكون بأراضيهم .. مراتع صباهم ومدافن أجدادهم ..

• عاد الكثيرون إلي بيوتهم .. صعوبة وقسوة الظروف لم تمنعهم ترتيب الحال والأولويات ..

• مظاهر التكدس داخل المرافق والساحات العامة بمدينة المناقل تناقصت ..مساحة التأمين حول مدينة المناقل اتسعت شمالاً .. جنوباً .. شرقاً وغرباً.. كل شمس يومٍ جديد ستكون الأحوال أفضل وأيسر من أمس .. أرض الجزيرة المعطاءة تنفي خبَثَها كل يوم .. طال الزمن أو قَصُر سيخرج من تبقي من الغزاة وعصابات التمرد وبغاث المليشيا ..

• ستُنبت دماء شهداء الجزيرة آلاف الزهرات الجديدة والسنابل .. لن تتوقف الحياة .. ولن يجف حبر الحكايات عن كتابة قصة إنسان الجزيرة علي صفحات كتاب التاريخ ..

عبد الماجد عبد الحميد

